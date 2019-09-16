İlköğretim Haftası törenle kutlandı

İlköğretim Haftası nedeniyle ilk tören Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Buradaki törende, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Törenlerin ikinci bölümü ise, TOKİ Şehit Er Levent Kuşoğlu İlkokulu bahçesinde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kutlama programının açış konuşmasını, okul müdürü Musa Demir yaptı. Demir, öğrencilerin bir şey öğrenip keşfettiklerinde gözlerinde oluşan kıvılcımların, geleceğimizi aydınlatan enerji olacaklarını belirtti.

Daha sonra günün anlam ve önemine binaen konuşma yapan okul öğretmenlerinden Ali Karadoğan ise, bir ülke halkının okur-yazar oranının yüksekliği ile kalkınma ve refah seviyesinin doğru orantılı olduğuna dikkati çekti.

Karadoğan, şunları söyledi:

“Geçmişiyle yüzleşen devletler bugün muasır medeniyete ulaşmış devletlerdir. Mustafa Kemal Atatürk, bir konuşmasında, ‘Milli eğitim alanında ne pahasına olursa olsun tam bir başarı gerekir. Kurtuluş, ancak bu yolla olur. Milli eğitim politikamızın temel ilkesi bilgisizliğin yok edilmesidir. Bu yapılmadıkça yerimizdeyiz; yerinde olan bir şeyse geri gidiyor demektir’ sözleri ile hedefi belirlemiştir. Bizler de bu hedefin gerçekleşmesi için azami gayret içersindeyiz.”

Konuşmasının devamında öğrencilere seslenen Karadoğan, “Sevgili öğrenciler, sizler buraya bilgilenmek, uygar bir insan olmak için geliyorsunuz. Okula gelmek, okuldan yararlanmak insan hayatında önemli bir aşamadır. Mutlu bir birey, uygar bir insan olmak istiyorsanız, okulunuza sahip çıkın. Öğretmenlerinizi dinleyin, arkadaşlarınızı sevin, düzenli çalışın. Başarının yolu çalışkan olmaktan geçiyor. Sizlerin bu bilinçle çalışarak hedeflerinize ulaşabileceğinize ve yarının güçlü Türkiye’sini oluşturacağınıza inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmen Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, görevi başında şehit düşen öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, İlköğretim Haftası’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra İlköğretim Haftası nedeniyle hazırlanan program sunulurken, öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudular. Öğrencilerin Kafkas oyunları, halk oyunları ve Türk bayrağı koreografileri büyük alkış aldı. Program, okul bünyesindeki satranç sınıfının açılması ile sona erdi.