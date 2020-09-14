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İlköğretim Haftası kutlanıyor

Elbistan’da, İlköğretim Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

İlköğretim Haftası kutlanıyor
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İlköğretim Haftası kutlamaları, başladı. Törenler kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt tarafından sunuldu. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, Bayazıt’ın yanı sıra şube müdürleri Alparslan Ceran, Mükremin Ceran ve okul müdürleri katıldı.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

 


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İlköğretim Haftası Kutlanıyor
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