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İlk yavrularını doğurmaları beklenen yaban koyunları görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün projesi çerçevesinde geçtiğimiz yıl Nurhak’a bırakılan ve ilk yavrularını doğurmak üzere olan Anadolu yaban koyunları objektiflere takıldı.

İlk yavrularını doğurmaları beklenen yaban koyunları görüntülendi
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Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği üyelerinin cep telefonu ile görüntüledikleri sürüde yaklaşık 10 yaban koyunu bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün (DKMP) Anadolu yaban koyunu yerleştirme projesi kapsamında Konya’dan getirilen çeşitli yaş gruplarındaki 30 koyun, 180 yıl önce yaşadıkları Nurhak’ın Yılan Ovası bölgesinde ilk kışı atlattı. Güzel gözlerinden dolayı ‘ceren’ olarak adlandırılan Anadolu yaban koyunları, boyunlarındaki tasmalarda bulunan GPS, fotokapan ve telemetri cihazı ile 24 saat izleniyor. Sonbahar aylarının sonunda çiftleşme dönemi başlayan koyun ve koçlarda, dişi koyunların yaklaşık beş ay süren hamilelikleri de sona ermek üzere. 180 yıl sonra geldikleri Nurhak’ta ilk yavrularını doğurmaları beklenen Anadolu yaban koyunları, Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği üyelerince görüntülendi. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde yaklaşık 10 hayvandan oluşan sürüde yavruların yer almadığı görüldü. Kayalık ve ağaçlıktan oluşan bölgede ilerleyen sürü, kısa sürede gözden kayboldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 24 saat izlenen Anadolu yaba koyunlarının yavrulama süreciyle ilgili olarak önümüzdeki günlerde kapsamlı bir çalışma yapacağı bildirildi.

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İlk Yavrularını Doğurmaları Beklenen Yaban Koyunları Görüntülendi