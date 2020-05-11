İlk üretilen maskeler, 6 ayrı noktada vatandaşlara dağıtıldı

Zabıta görevlileri gözetiminde başlayan maske dağıtımı sosyal mesafe kurallarına uyularak yapıldı. Vatandaşlar, mesai saatinin başlamasıyla birlikte dağıtılan maskelerden aldıktan sonra isimlerini de oluşturulan listeye kaydettirdi. Ücretsiz maske dağıtımının ihtiyaç duyulması halinde ilerleyen günlerde de devam edeceği öğrenildi.

Elbistan’da vatandaşların ihtiyacının karşılanması için yeterli miktarda maske stoklarının bulunduğunu belirten Elbistan Belediyesi yetkilileri, “Küresel bir salgına dönüşen koronavirüse karşı, Elbistan Belediyesi olarak tüm tedbirlerimizi devam ettirmekteyiz. Halk sağlığı noktasında belediyemizin tüm birimleri görevini en iyi şekilde yapma gayreti içerisindedir” açıklamasında bulundu.

Elbistan Belediyesi yetkilileri, “Vatandaşlarımızdan bizlere yoğun olarak gelen talepler doğrultusunda maske ihtiyacının karşılanması noktasında da önemli bir çalışmaya imza attık. Maske kullanımının, virüsün yayılmasının önlenmesinde ana unsurlardan biri olduğu bilinci ile ücretsiz maske dağıtımına başladık. Dağıtılan maskeler geçtiğimiz günlerde Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün koordinasyonunda hammaddesi devlet okulundan karşılanan, işçiliği ise personelimiz tarafından yapılan 220 bin adet maskenin üretilen ilk kısmıdır. Önümüzdeki günlerde de maske dağıtımımız devam edecektir. Belediyemiz maske dağıtımı için Çarşı Atik Camii, Şehit Er Rahmi Koldan Meydanı, site kavşağı, Nurhak garajı, açık pazar alanı ve belediye otoparkı olmak üzere 6 ayrı noktada stantlar oluşturdu. Dağıtım esnasında sosyal mesafenin korunması ve yoğunluk oluşmaması için zabıta ekiplerimizi görevlendirdik. Vatandaşlarımız, gönül rahatlığı ile stantlarımıza gelerek ihtiyaçları olan maskeleri alabilirler. Vatandaşlarımız endişeye kapılmasın. Stoklarımızda yeterince maske bulunuyor” ifadelerini kullandılar.











