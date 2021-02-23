İlk doz aşısını olan Kaymakam Demir’den vatandaşlara çağrı

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu aşı takvimi çerçevesinde Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde Covid-19 ilk doz aşısını yaptırdı.

İlk doz Covid-19 aşısını yaptıran Kaymakam Demir, şuan aşılama kapsamındaki ve aşı sırası gelen tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, ilçedeki Covid-19 aşılama işlemlerinin belirlenen takvimde sorunsuz şekilde ilerlediğini belirterek, “Sağlık Bakanlığımızın ülke genelinde başlattığı aşılama çalışmaları ilçemizde sorunsuz olarak ilerliyor. Vatandaşlarımıza aile sağlık merkezleri ve Elbistan Devlet Hastanemizde aşı hizmeti verilmektedir. Vatandaşlarımız eNabız uygulamasındaki Covid19 aşı durumu bilgilendirme özelliği sayesinde aşı için belirlenen öncelik grubunda olup olmadıklarını görebilirler. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın aşılarını yaptırmak üzere Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), ALO 182 ve Aile Sağlığı Merkezlerine başvurarak, aşılarını rahatlıkla yaptırabilirler” dedi.

Pandemi ile mücadelede aşı olmanın, maske, mesafe ve temizlik kuralları kadar büyük önem arz ettiğini vurgulayan Kaymakam Demir, “Pandemi nedeniyle hayatımıza giren maske, mesafe ve temizlik kuralları var. Günlük yaşamımızın büyük bölümünü bu kurallar doğrultusunda geçiriyoruz. Ayrıca, çeşitli kısıtlamalar uygulanıyor. Bazı işletmeler, faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldı. Pandemiden kurtulmamızda aşının önemi çok büyük. Bu yüzden tüm vatandaşlarımıza aşı olmaları çağrısında bulunuyoruz. Şuanda aşılama kapsamındaki bütün 65 yaş üstü vatandaşlarımız da korkmadan, çekinmeden aşılarını yaptırabilirler” ifadelerini kullandı.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Sağlık personellerimiz, canla başla çalışıyor. Bütün sağlık çalışanlarımıza fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Elbistanlı hemşerilerimizden de hem sağlık çalışanlarımıza destek olma adına hem de kendi sağlıkları ile toplumun genelini korumak için tedbirlere yüksek düzeyde uymaya devam etmelerini rica ediyorum” şeklinde konuştu.