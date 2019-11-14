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İlk ara tatil başlıyor

Elbistan’da anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören 35 bin öğrenci, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline başlıyor.

İlk ara tatil başlıyor

 

Elbistan’da 35 bin öğrenci, ülke genelindeki 18 milyon öğrenci ile birlikte 2019-2020 eğitim-öğretim döneminin ilk ara tatiline 15 Kasım Cuma günü itibariyle başlıyor. Elbistan’da da 35 bin öğrenci için "Yeni Eğitim Öğretim Çalışma Takvimi Modeli"ne göre 18-22 Kasım'da yapılacak ilk ara tatilin ardından ilk dönemin ikinci yarısı 25 Kasım'da başlayacak. Öğrenciler, ilk karnelerini ise 20 Ocak’ta alıp, 3 Şubat’a kadar sürecek yarıyıl tatiline başlayacak. İkinci ara tatil ise 6 Nisan 2020’de başlayacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

 


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