Elbistan’da 35 bin öğrenci, ülke genelindeki 18 milyon öğrenci ile birlikte 2019-2020 eğitim-öğretim döneminin ilk ara tatiline 15 Kasım Cuma günü itibariyle başlıyor. Elbistan’da da 35 bin öğrenci için "Yeni Eğitim Öğretim Çalışma Takvimi Modeli"ne göre 18-22 Kasım'da yapılacak ilk ara tatilin ardından ilk dönemin ikinci yarısı 25 Kasım'da başlayacak. Öğrenciler, ilk karnelerini ise 20 Ocak’ta alıp, 3 Şubat’a kadar sürecek yarıyıl tatiline başlayacak. İkinci ara tatil ise 6 Nisan 2020’de başlayacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
İlk ara tatil başlıyor
Elbistan’da anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören 35 bin öğrenci, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline başlıyor.
14 Kasım 2019 Perşembe 19:07
Elbistan’da 35 bin öğrenci, ülke genelindeki 18 milyon öğrenci ile birlikte 2019-2020 eğitim-öğretim döneminin ilk ara tatiline 15 Kasım Cuma günü itibariyle başlıyor. Elbistan’da da 35 bin öğrenci için "Yeni Eğitim Öğretim Çalışma Takvimi Modeli"ne göre 18-22 Kasım'da yapılacak ilk ara tatilin ardından ilk dönemin ikinci yarısı 25 Kasım'da başlayacak. Öğrenciler, ilk karnelerini ise 20 Ocak’ta alıp, 3 Şubat’a kadar sürecek yarıyıl tatiline başlayacak. İkinci ara tatil ise 6 Nisan 2020’de başlayacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.