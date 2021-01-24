İleri biyolojik atıksu arıtma tesisinde çalışmalar sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Elbistan’da yapımına başladığı atıksu arıtma tesisi tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Elbistan Atıksu arıtma tesisi yüzde 80 AB hibe desteği ile yapılıyor. 92 dönüm alan üzerine kurulmakta olan tesis 18 milyon Euro maliyetle yapılıyor. Çalışmalar kapsamında atıksu arıtma ve kolektör hattı çalışmalarında 9 bin 800 metre kolektör hattı ve 60 metre Söğütlü dere geçişi tamamlandı. Tesis yapımında biofosfor ve havalandırma havuzları zemin beton dökümleri yapıldı. Elbistan merkezinin evsel atıksuyunu 22 bin 567 m³/gün kapasite ile arıtacak olan tesis ayrıca kullanacağı enerjisinin yüzde 60’ını kendisi üretecek.