Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İlçeyi baştanbaşa gezip çocukların bayramını kutladı

Nurhak’ta sınıf öğretmenliği yapan Murat Akar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerinde kutlayan çocuklar için özel bir çalışmaya imzaya attı.

İlçeyi baştanbaşa gezip çocukların bayramını kutladı
Balik Dunyasi Reklam
banner43

Nurhak Kaymakamlığı’ndan aldığı izinle belediyeye ait bir kamyoneti balonlar ve Türk bayrakları ile süsleyen Akar, ilçeyi baştanbaşa gezerek evlerinde kalan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tam 100 yıl önce bugün kuruldu. TBMM'nin bir asrı doldurduğu bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde farklı bir coşkuyla kutlanıyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Nurhak’ta da pencerelerini, balkonlarını bayraklar ve çocukların 23 Nisan resimleriyle süsleyen vatandaşlar bayram sevincini paylaşıyor. Nurhak İlkokulu 3/A sınıfı öğretmeni Murat Akar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerinde kalan öğrencilerinden ayrı 23 Nisan geçirmek istemedi. Öğrencilerine unutamayacakları bir 23 Nisan anısı bırakmak isteyen Akar, Nurhak Kaymakamlığı’na başvurarak Kaymakam Koç’a, araçla öğrencilerinin evlerine giderek bayramlarını kutlama isteğini iletti. Kaymakam Koç, Akar’ın bu talebine olumlu karşılık verdi. Bunun üzerine Nurhak Belediyesi’nin kamyoneti, 23 Nisan kutlaması için Türk bayrakları ve balonlarla süslendi. İlk başta kendi öğrencilerinin bayramlarını kutlamak için direksiyona geçen Akar, diğer çocukların da heyecanına ortak olmaya karar verdi. İlçeyi baştanbaşa gezen Akar, her sokakta ve her caddede durarak balkonlarda ya da pencerelerde ellerindeki Türk bayrakları ile kendini gören öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Akar’ın bu anlamlı davranışı, başta çocuklar olmak üzere tüm Nurhaklılar tarafından alkışlarla karşılık buldu.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
İlçeyi Baştanbaşa Gezip çocukların Bayramını Kutladı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.