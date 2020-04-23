İlçeyi baştanbaşa gezip çocukların bayramını kutladı

Nurhak Kaymakamlığı’ndan aldığı izinle belediyeye ait bir kamyoneti balonlar ve Türk bayrakları ile süsleyen Akar, ilçeyi baştanbaşa gezerek evlerinde kalan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tam 100 yıl önce bugün kuruldu. TBMM'nin bir asrı doldurduğu bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde farklı bir coşkuyla kutlanıyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Nurhak’ta da pencerelerini, balkonlarını bayraklar ve çocukların 23 Nisan resimleriyle süsleyen vatandaşlar bayram sevincini paylaşıyor. Nurhak İlkokulu 3/A sınıfı öğretmeni Murat Akar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerinde kalan öğrencilerinden ayrı 23 Nisan geçirmek istemedi. Öğrencilerine unutamayacakları bir 23 Nisan anısı bırakmak isteyen Akar, Nurhak Kaymakamlığı’na başvurarak Kaymakam Koç’a, araçla öğrencilerinin evlerine giderek bayramlarını kutlama isteğini iletti. Kaymakam Koç, Akar’ın bu talebine olumlu karşılık verdi. Bunun üzerine Nurhak Belediyesi’nin kamyoneti, 23 Nisan kutlaması için Türk bayrakları ve balonlarla süslendi. İlk başta kendi öğrencilerinin bayramlarını kutlamak için direksiyona geçen Akar, diğer çocukların da heyecanına ortak olmaya karar verdi. İlçeyi baştanbaşa gezen Akar, her sokakta ve her caddede durarak balkonlarda ya da pencerelerde ellerindeki Türk bayrakları ile kendini gören öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Akar’ın bu anlamlı davranışı, başta çocuklar olmak üzere tüm Nurhaklılar tarafından alkışlarla karşılık buldu.