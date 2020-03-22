İlçeye giren ve ilçeden çıkan herkesin ateşi ölçülüyor

Nurhak’ta ilçeye giren ve ilçeden çıkan tüm araçlar, kontrol noktasında durdurularak vatandaşların ateşleri ölçülüp yurtdışı öyküsü olup olmadığı soruluyor.

Polis ve jandarma ekipleri, aynı zamanda sokağa çıkma yasağına uyan ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki yaşlı vatandaşların talepleri doğrultusunda temel ihtiyaçlarını karşılamak için de seferber oluyor.

Nurhak Kaymakamı Cihat Koç, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçeye giren ve ilçeden ayrılan her aracın, polis ve jandarma ekiplerince durdurularak tüm vatandaşların ateşlerinin ölçüldüğünü ve yur tdışı geçmişi kontrolü yapıldığını söyledi.

Nurhaklılara evlerinde kalma çağrısı yapan Kaymakam Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İlçemizin bütün girişlerinde polisimiz ve jandarmamız istisnasız her aracı durdurarak ateş ölçümü ve yurtdışı geçmişi kontrolü yapıyor, sağlık personelimiz 7/24 teyakkuzda, yurtdışından gelenler 14 gün boyunca evlerinde takip ediliyor. Belediye elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bütün devlet ayakta, herkes haykırıyor ‘evde kalın’ diye ama bugün yaptığım teftişte Nurhak’ın her yanında hiçbir işi olmadığı halde öbek öbek insan topluluğu görüyorum! Sizden istediğimiz tek şey gereksiz evden çıkmamanız. Bu kadar mı zor yani! İlçemin büyükleri anlamıyor, çocuklarımıza sesleniyorum, annenize babanıza dedenize ninenize sahip çıkın canlarım” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Koç, evden çıkma yasağına uyan 65 yaş üstü vatandaşların da yanlarında olduklarının altını çizerek, “Mutfak ihtiyaçlarından ilaç ihtiyaçlarına yaşlılarımızın ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın yanındayız. Yaşlılarımız bizim köklerimizdir, aldığımız bütün önlemler onların bizimle sağlıklı bir şekilde daha çok yaşaması içindir” dedi.











