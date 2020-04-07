İlçeler arası seyahat yasaklandı

Birinci derece akrabasının cenazesi, sağlık, iş ve görev sebepleri hariç olmak üzere ilçeden ilçeye gidişlere izin verilmeyecek.

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında toplandı. Toplantı sonucunda, koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacı ile alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alındı.

Bu kapsamda; il genelinde ilçelerden - ilçelere gidişlerde birinci derece akrabasının cenazesi, sağlık, iş ve görev sebepleri hariç olmak üzere gidişlerin durdurulması kararlaştırıldı. Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçeleri arasındaki gidiş gelişler ise kapsam dışında bırakıldı.

Eczacı ve eczacı çalışanlarının diğer sağlık personeli gibi büyükşehir belediyesi toplu taşıma imkanlarından ücretsiz olarak yararlanabilecek.

İl genelindeki özel işyerleri, Vali Yardımcısı Sayın Erol ÖZKAN Koordinasyonunda İl Ticaret Müdürülüğü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Odaları Birliği, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisinden oluşan ekipler marifetiyle özel iş yerlerinin sağlık otoritelerinin belirlediği standartlara uyumunu sağlamak amacıyla eğitim, rehberlik, denetlenmesi kararlaştırıldı.

Ramazan ayı da dahil olmak üzere yapılacak sosyal yardımların mümkün ise müracaatlarının internet, telefon veya kurulacak diğer sistemler ile şahısların kurumlara gelmeden evlerinde alınmasına ve yardımların mümkün ise şahısların evlerinde yapılmasına, bu çalışmalarda kaymakamlıklar koordinasyonunda hizmet veren vefa hizmet gruplarından da yararlanılmasına karar verildi.

İş ve işlemleri yoğun olan marketlerde; il/ilçe umumi hıfzıssıhha meclislerinin almış olduğu kararlara uyulmasını teminen zabıta personeli görevlendirilmesi kararlaştırıldı.

Kamu, üniversite ve özel hastanelerin, en kötü senaryo düşünülerek güvenlik tedbirlerinin Türkiye Afet Müdahale Planı salgın hastalıklar başlığı çerçevesinde Güvenlik ve Trafik Hizmet Grubu tarafından yeniden gözden geçirilmesi de kararlaştırıldı.

Alınan idari tedbirlere uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği idari işlem yapılacak.