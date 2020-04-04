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İlçeden ayrılan araçlara ‘il dışına çıkış yasak’ uyarısı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe çıkışlarında oluşturdukları uygulama noktaları ile il dışına gitmek isteyen sürücüleri uyardı.

İlçeden ayrılan araçlara ‘il dışına çıkış yasak’ uyarısı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aralarında Kahramanmaraş’ın da bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak’ın diğer illerle olan giriş çıkışının kapatıldığı yönündeki açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı da söz konusu illere genelge gönderdi. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de bu genelge doğrultusunda, ilçe çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbistan’ın Malatya ile sınırı olan Horhor Mahallesi’nde hiçbir izin belgesi olmadan şehirden çıkmak ve girmek isteyen araçları kontrol noktasından geri çevirdi. Jandarma ekipleri, sadece bakanlığın yayımladığı genelge kapsamındaki araçların geçişine izin verdi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Göksun ve Nurhak ilçeleri güzergahlarında kontrol noktaları oluşturdu. Tüm araçlar kontrol edilerek, sürücülere il dışına çıkışın yasak olduğu hatırlatıldı. Ayrıca, durdurulan araçlarda sürücü yanındaki koltuğun boş bırakılması yönünde de uyarılarda bulunuldu. Sürücü koltuğunun yanında oturan kişilerin araçların arka koltuğunda yolculuk yapmaları sağlandı.

Polis ve jandarmanın bu yöndeki denetimlerinin seyahat yasağı sona erene kadar süreceği bildirildi.













Yerel Manşetler
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İlçeden Ayrılan Araçlara ‘il Dışına çıkış Yasak’ Uyarısı
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A ALKAYA 3 saat önce

Bu konuda hassasiyet gösteren Bu hakkında bilgi verip bilgilendiren bu konu hakkında çalışma yapan tedavi için uğraşan Devlet in gözetimi altında her konuda sağlıklı ve hijyene özen gösteren her kim var ise emeklerini vatandaş için harcayan kişilerden Allah bin kere Razı Olsun

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