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İlçe tarımın bina projesi, 2021 yılı yatırım programına teklif edildi

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yeni hizmet binası yapımı, 2021 yılı yatırım programına teklif edildi.

İlçe tarımın bina projesi, 2021 yılı yatırım programına teklif edildi
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Malatya Caddesi üzerinde bulunan meteorolojiye ait arsanın 5 bin metrekarelik bölümünün yeni hizmet binası yapımı için Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne tahsis edilmesinin ardından çalışmalar hız kazandı. Hükümet Konağı’nda hizmet veren ve 87 personelin görev yaptığı Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yeni hizmet binası için hazırlanan talep yazısı, Tarım ve Orman Bakanlığı’na gönderildi. Müdürlüğün artan personel ve hizmet verilen vatandaş sayısının arttığı, mevcut birimlerin de talebe cevap vermekte yetersiz kaldığı belirtilerek, söz konusu yeni hizmet binasının 2021 yılı yatırım programına dahil edilmesi istendi.

Tarım ve hayvancılıkta Türkiye’nin önde gelen havzalarından biri olan Elbistan’da, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne tam donanımlı ve kompleks yapıya sahip müstakil bir hizmet binası kazandırılacak. Yeni hizmet binası için uzun yıllar boyunca meteoroloji müdürlüğünün kullandığı toplam 7 bin 177 metrekarelik arsanın 5 bin metrekaresi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne tahsis edildi. Elbistan’ın potansiyeli göz önünde bulundurularak özel bir proje uygulanması planlanıyor. Yeni hizmet binası, laboratuar ve demonstrasyon çalışmalarına da imkan tanıyacak. Yeni hizmet binasında, özellikle çiftçilerin eğitimi için çok amaçlı bir salon yer alacak. Demonstrasyon alanlarında da bölgenin iklimine uygun yeni bitki ve ürünlerin yetiştirilmesi için deneme ekimleri yapılacak. Ayrıca, veterinerlik hizmetlerinin etkinliğini artırmak için de bakım-onarım ve ikmal atölyeleri yer alacak.

 


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