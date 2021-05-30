İlçe Tarım’dan üreticilere meyve ağaçlarında ilaçlama çağrısı

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli ziraat mühendisleri, ilçe genelindeki meyve bahçelerinde zararlılara yönelik olarak çalışmalarda bulundu. Çalışmalar esnasında elma iç kurdu zararlısını tespit edildi. Söz konusu zararlıya karşı, elma, armut, ayva ve ceviz bahçelerinin zaman kaybetmeden ilaçlamaları gerektiği belirtildi. Kullanılan ilacın etki süresine bağlı olarak, bu ilk ilaçlamadan 10-15 gün sonra ikinci bir ilaçlama daha yapılması uyarısında bulunuldu.

Tespit edilen diğer hastalığın ise kara leke olduğu belirtilen açıklamada, “Kara leke, ilk önce tomurcuklarda, yapraklarda, yaprak saplarında ve meyvelerde, bazen de dal ve tomurcuk pullarında lezyonlar olarak kendini gösteren elma kara lekesi hastalığına neden olur. Lezyonlar zeytin yeşilidir. Sporlar oluştuğunda, lezyonlar gri ve kabarık hale gelir. Tahmin ve uyarı sisteminin uygulandığı yerlerde, biyolojik ve meteorolojik veriler değerlendirilerek ilk uygulama, doğada hastalık etmeninin uçuşunun başlaması ve enfeksiyon periyodunun oluşması durumunda yapılır. İkinci ve diğer ilaçlamalar doğadaki hastalık etmeninin uçuşunun devam etmesi ve önceki ilaçlamalarda kullanılan preparatın etki süresi dikkate alınarak uygulanır” denildi.

Şeftali güvesinin de kayısı bahçelerinde görüldüğü vurgulanan açıklamada, “Mücadelesi yapılacak olan diğer bir hastalık ise şeftali güvesidir. Şeftali güvesi; hem sürgünde, hem de meyvede zarar yapar. Saldırıya uğrayan sürgün ve meyveler zamk çıkarır. Kışlayan döl larvaları, önceleri çiçek ve yaprak tomurcukları, daha sonra da sürgünlerle beslenir. Çiçeklerin çanak yapraklarını kemirerek delerler ve yumurtalıkları yerler. Sonra genç sürgünlerin tepesinden girerek, 8-10 cm uzunluğunda galeriler açarlar. Şeftali güvesinin mücadelesinde hedef, larvaların sürgün veya meyveye girmeden önce öldürülmesidir. İlaçlama zamanı, buna göre tespit edilmiştir.

Zararlı mücadelesinin zamanında, kurallar uygun olarak ve yeterli dozda yapılması çok önemlidir. Meyve bahçelerinde zararı en aza indirmek için ilaçlamanın zaman kaybetmeden çiftçilerimiz tarafından yapılması tavsiye edilmektedir” ifadelerine yer verildi.