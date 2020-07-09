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İlçe Tarım’dan elma üreticilerine ilaçlama uyarı

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, elma iç kurdu ile 3. nesil ve kırmızı örümcek ilaçlama zamanıyla ilgili olarak çiftçilere uyarıda bulundu.

İlçe Tarım’dan elma üreticilerine ilaçlama uyarı
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Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 3.nesil elma iç kurdu ve kırmızı örümcek için üreticilerin bitki koruma ürünü uygulamasının yapılmasına ilişkin açıklamada bulunarak bu iki önemli zararlı bahçelere vereceği zarar hakkında üreticileri bilgilendirdi.

Açıklamada, “Meyve içinde 30-40 gün beslenerek olgunlaşan elma iç kurdu larvası ağaç gövdesinin çatlamış kabukları arasında veya toprakta bulunan kalıntılar arasında kokon örmek üzere meyveyi terk etmektedir. Ülkemizde elma iç kurdu genellikle 2 nesil bazı yer ve yıllarda kısmi bir 3. nesil de verebilmektedir. 3. nesil görülen yerlerde ilaçlama yapılması önemlidir. Diğer bir zararlı olan kırmızı örümcekler bulundukları konukçuların yaprak ve meyvelerinde bitki öz suyunu emerek zararlı olurlar ve zehirli maddeler salgılarlar. Bunun sonucu yaprak ve meyvelerde sarı kahverengi lekeler meydana gelir. Meyveler küçük kalarak kalitesi düşer. Kırmızı örümcek zararı sıcaklıkların artması ile daha da yaygın olarak görülür. Kırmızı örümcek ve diğer zararlılar ile hastalıkların görüldüğü bahçelerde, mücadele konusunda gerekli uyarı ve bilgilendirmeler yapılarak İlçe Müdürlüğümüzce önerilen bitki koruma ürünleri tavsiyesinde bulunulmaktadır. Üreticilerimizin de bahçelerine sık sık kontrol ederek herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde İlçe Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir” denildi.

Son olarak, sağlıklı ve kaliteli ürün elde etmek, ürünü ve üreticiyi korumak için müdürlüğün teknik elemanlarınca arazi kontrolleri aralıksız devam ettiği hatırlattı.


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