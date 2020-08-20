Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili M. Nuri Günen, konuyla ilgili açıklamasında, “2020 yılı için Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) müracaat ederek mazot-gübre desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerimizin çiftçilerimizin başvuruları, 1 Eylül 2019 tarihinde başlayıp 30 Haziran 2020’de sona ermişti. Bu tarihler arasında müracaatta bulunamayan ve mağdur olan çiftçilerimiz için yeni bir süreç başlatıldı. Bu durumdaki çiftçilerimiz, 20 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında ÇKS kayıtlarını yaptırabilirler. Şimdiye kadar müracaatta bulunmayan çiftçilerimiz, bu fırsatı değerlendirmeliler” ifadelerini kullandı.
İlçe Tarım’dan ÇKS için son gün hatırlatması
Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili M. Nuri Günen, 2020 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 1 Eylül Salı günü mesai bitiminde sona ereceğini duyurdu.
20 Ağustos 2020 Perşembe 17:12
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