İlçe Tarım’dan ÇKS için son gün hatırlatması

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili M. Nuri Günen, konuyla ilgili açıklamasında, “2020 yılı için Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) müracaat ederek mazot-gübre desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerimizin çiftçilerimizin başvuruları, 1 Eylül 2019 tarihinde başlayıp 30 Haziran 2020’de sona ermişti. Bu tarihler arasında müracaatta bulunamayan ve mağdur olan çiftçilerimiz için yeni bir süreç başlatıldı. Bu durumdaki çiftçilerimiz, 20 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında ÇKS kayıtlarını yaptırabilirler. Şimdiye kadar müracaatta bulunmayan çiftçilerimiz, bu fırsatı değerlendirmeliler” ifadelerini kullandı.