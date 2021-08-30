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İlçe protokolünden Yüzbaşı Üncü’ye hayırlı olsun ziyareti

İlçe protokolünden Yüzbaşı Üncü’ye hayırlı olsun ziyareti
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Elbistan ilçe protokolü üyeleri, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Recep Üncü’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yaklaşık 4 yıldır Elbistan İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Binbaşı Sinan Sert’in, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine atanmasının ardından yerine Yüzbaşı Recep Üncü atandı. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, EMYO Müdürü Muharrem Eren, İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Yunus Emre Karataş ile Şehit ve Gaziler Derneği Elbistan İlçe Başkanı Ragıp Kul, Yüzbaşı Üncü’yü ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Jandarma komutanlığımızda görev değişimi yaşandı. Biz de görevine yeni başlayan İlçe Jandarma Komutanımız Yüzbaşı Recep Üncü’yü ziyaret ederek görevinde başarılar diledik. Jandarmamız, fedakâr mensuplarıyla halkımızın huzuru ve güveni için gece gündüz demeden cansiperane çalışarak onurlu bir görevi ifa ediyor. İlçe Jandarma Komutanımız Sayın Üncü nezdinde tüm personellerimize başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Recep Üncü de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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İlçe Protokolünden Yüzbaşı Üncüye Hayırlı Olsun Ziyareti