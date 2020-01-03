İlçe protokolünden ihracat 1.si Aybaklar’a ziyaret

İlçe protokol üyeleri, Aybaklar Tarım Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Yıldırım ve yönetim kurulu üyesi Ali İhsan Yücel tarafından karşılandı. Kaymakam Demir, Başsavcı Ormancı ve Ağır Ceza Reisi Gündoğdu, ziyarette tesisi gezerek ayçekirdeği ve cin mısırının, tarladan ihracata olan yolculuğunu yerinde gördü. Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, SGK Elbistan Merkez Müdürü Mustafa Kaynak ve Darendeliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Eren’in de yer aldığı ziyarette değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Ekonominin omurgası esnaflarımız” dedi.

İlçe ekonomisine sundukları katkıdan dolayı işletmecilere teşekkür eden Kaymakam Demir, “Ekonomi alanında ve diğer tüm alanlarda Elbistan halkının yanında yürüdüğümüzü bir kez daha burada ifade etmek isterim. Tarımsal ekonomi bir ülkenin geleceğidir. Bu kapsamda faaliyet gösteren tüm orta ölçekli ve büyük ölçekli esnaflarımızın devletimiz sürekli destekler vermektedir. Ayrıca şahsım adına tüm esnaflarımızın yanında olmaktan gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.