İlçe protokolünden cezaevi personeline ziyaret

Kaymakam Demir ve Başsavcı Ormancı, cezaevinden sorumlu Cumhuriyet savcıları, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert ve Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürü Kazım Çıtak’la birlikte ilk olarak izolasyon sürecini kendilerine tahsis edilen yurtta geçiren Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda görevli infaz koruma personellerini ziyaret etti. Kaymakam Demir ve Başsavcı Ormancı, ziyarette infaz koruma memurları ve personelle sohbet etti.

Ziyaretle ilgili olarak konuşan Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, infaz koruma memurlarının da pandemi sürecinin kahramanları olduğunu söyledi.

İnfaz koruma memurlarının, Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 2 aydır izole şekilde görevlerini sürdürdüklerini kaydeden Başsavcı Ormancı, “Pandemi sürecinin adı az anılan infaz koruma memurlarımızı ziyarete geldik. Bu süreçte yaklaşık 2 aydır infaz koruma memurlarımız evlerine gitmeden ve aileleri ile görüşmeden izole şekilde görev yapıyorlar. Sağlık, emniyet, jandarma personelleri, vefa sosyal destek grupları ve belediye ekiplerimiz de bu süreçte çok fedakarca çalıştılar ama infaz koruma memurlarımız da en az onlar kadar bu sürecin kahramanları. Moral ziyaretinde bulunduk. İhtiyaçlarını giderme noktasında çalışmalar yaptık. Zor bir süreçten geçiyoruz. Pandemi süreci bitmiş değil ama şükürler olsun iyi bir rahatlama oldu. İnşallah daha iyiye doğru gideriz. Bu süreçte emek veren katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.