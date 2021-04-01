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İlçe Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir başkanlığında; kontrollü normalleşme döneminde uygulanacak esasların görüşüldüğü ‘İlçe Pandemi Kurulu’ toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı
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2 Mart itibariyle başlayan kontrollü normalleşme döneminde ilçedeki vaka sayıları ve uygulanan tedbirlerle ilgili uyumun değerlendirildiği ‘İlçe Pandemi Kurulu’ toplantısı, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir başkanlığında yapıldı. Toplantıda, kurul üyeleri, mart ayı itibariyle yapılan çalışmalar ve sürece ilişkin bilgiler aktardı.

Toplantı sonrasında değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Covid-19’la mücadele kapsamında dinamik denetleme sürecinin sürdüğünü söyledi.

Tedbirlere uyum için toplumsal hassasiyeti en üst noktada tutmak istediklerini vurgulayan Kaymakam Demir, “1 yıldan fazla bir süredir boğuştuğumuz pandemi sürecinde devletimizin koyduğu kurallara uyum ve kişisel tedbirlerin ne kadar önemli olduğu tüm toplumumuzun malumudur. Elbistan’da zaman zaman endişe verici günler yaşasak da hemşerilerimizin hassasiyeti sayesinde o dönemleri geride bıraktık. Vaka sayılarının tekrar yükselmesini, sevdiklerimizin hayatını kaybetmesini istemiyorsak dönemde tedbirlerle uyum noktasında edindiğimiz refleksler her zamankinden daha çok önem arz ediyor” dedi.

Kaymakam Demir, “İlimizin risk seviyesi her geçen hafta yükseliyor. Bu hassas süreci daha iyi noktalarda tutmak tedbirlere uymakla mümkün. Tüm vatandaşlarımızdan hassasiyet rica ediyoruz. Özellikle Ramazan ayı yaklaştığı için bu hassasiyetin ev ziyaretleri konusunda daha da artması gerekiyor. Tedbirleri tam olarak uyguladığımız zaman aşamayacağımız sorun kalmaz” şeklinde konuştu.

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İlçe Pandemi Kurulu Toplantısı Yapıldı