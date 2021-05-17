İlçe Pandemi Kurulu, ‘kademeli normalleşme’ için toplandı

Toplantıya başkanlık eden Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, tam kapanma sürecinde kentte vaka sayılarındaki düşüşün sürmesi temennisinde bulunarak vatandaşlara ‘rehavete kapılmayalım’ uyarısı yaptı.

İlçe Pandemi Kurulu toplantısı, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir başkanlığında toplandı. Toplantıda, 17 günlük tam kapanma dönemindeki verilerle kademeli normalleşme sürecinde atılacak adımlar görüşüldü.

Toplantı sonrasında değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “1 yıldan fazla bir süredir hayatımızda olan pandemide, önemli bir dönemi geride bıraktık. 17 günlük tam kapanmanın ardından İçişleri Bakanlığımızın yayımladığı genelge doğrultusunda kademeli normalleşme dönemine adım attık. Kamuoyunun da malumu olduğu üzere, ilçemizdeki Covid-19 vaka sayılarında ülke geneliyle eşdeğer olarak kısmi bir artış görülmüştü. 17 günlük tam kapanma döneminde alınan tedbirlere vatandaşlarımızın genel anlamda uyumu ve fedakarca yaklaşımı sonucunda önemli bir düşüş sağladık. Bu düşüşün yeni dönemde de sürmesi ve vakaların sıfırlanması en büyük temennimiz” dedi.

Rehavetin doğuracağı kötü sonuçlarla karşılaşmak istemediklerinin altını çizen Kaymakam Demir, “Hep birlikte elde ettiğimiz bu başarıyı korumak zorundayız. Bunun için de tedbirlere riayet etmek zorundayız. Sosyal yaşantımızı tedbirler doğrultusunda şekillendirip bu yeni dönemi daha iyi değerlendirebiliriz. Vatandaşlarımızın geride bıraktığımız tam kapanma dönemindeki hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Pandeminin hayatımızdan tamamen çıktığı günleri görmek elimizde. Bunu hep birlikte başarabiliriz” ifadelerini kullandı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, vatandaşların özverisi sayesinde ilçedeki pandemi etkisinin azaldığına işaret etti.

Başkan Gürbüz, “Kademeli normalleşme döneminde alınması gereken tedbirleri görüşerek değerlendirmede bulunduk. Alınan tedbirler ve vatandaşlarımızın özverisi ile pandeminin etkisini her geçen gün azaltıyoruz. İnşallah tedbirlere tam uyumla birlikte bizleri daha güzel günler bekliyor” şeklinde konuştu.