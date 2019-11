İlçe Milli Eğitim’den Öğretmenler Günü programı

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce, 24 Kasım Öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında ilçede görev yapan öğretmenler onuruna yemek verildi. Programa, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Eğitim Bir-Sen Elbistan İlçe Başkanı Tahsin Çıplak, Türk Eğitim-Sen İlçe Başkanı Hakan Kılınç, ilçede görev yapan yaklaşık 800 öğretmen ve aileleri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, tüm meslektaşlarının 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. İlçede görev yapan öğretmenlerin, aileleri ile birlikte bu anlamlı günde güzel zaman geçirmelerini amaçladıklarını belirten Bayazıt, “İnsan yetiştirme sanatının en mahir ustaları olan öğretmenlerimiz, devlet ve milletleri geleceğe hazırlayan yüce bir mesleği icra etmektedirler. Bu anlamda sadece öğrencilerine değil, toplumun tamamına önderlik eden öğretmenler, dünya coğrafyasının her bir karışında, özellikle aziz milletimizin gönlünde müstesna bir makama sahiptirler. Onların sevgileriyle kuşatarak öğrencilerine verdikleri her bilgi, geleceğin imar ve inşasına bir katkı sunmaktadır. İnsanlık adına büyük eserler bırakan her ismin ardında, gönüllere dokunmuş bir öğretmenin varlığına varlığı söz konusudur. Biz de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, öğretmenlerimizin bu anlamlı gününde onlarla bir araya gelerek bir kaynaşma ortamı sağlamak istedik. Tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Daha sonra mikrofona davet edilen Elbistan Kaymakamı Özkan Demir de, çocuk ve gençleri, doğru ve faydalı olana yönlendirme noktasındaki en büyük görevin öğretmenlerin omuzlarında olduğuna dikkati çekti.

Kaymakam Demir, “Öğretmenlerimiz arasında bir kaynaşma olmasıyla birlikte günlerinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Öğretmen geleceğin aynasıdır. Yarınlarımızın teminatıdır. Geleceğimizin mimarları öğretmenlerimizin yanlarında olmak bizim için büyük gurur. Bu vesile ile Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Görevini en iyi şekilde yerine getiren, aydınlık geleceğe ışık olan siz değerli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü bir kez daha kutluyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, ilçede yapan müzik öğretmenleri tarafından konser verildi. Program, halayların çekilmesi ile son buldu.