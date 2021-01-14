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İlçe merkezi yağmura, yüksekler ise kara teslim oldu

Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisine giren Elbistan’da ilçe merkezi, yüksek kesimlere yağan kardan nasibini alamadı. Geceyi yağışla geçiren ilçe merkezinde metrekareye 21 mm yağmur düştü.

İlçe merkezi yağmura, yüksekler ise kara teslim oldu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodla uyardığı Elbistan ve çevresinde, yağmur ve kar yağışı etkili oldu. Elbistan’da yüksek kesimler, beyaz örtü ile kapanırken ilçe merkezinde ise yağmur olarak yağdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, 13 Ocak akşamı başlayan yağmurla birlikte ilçe merkezinde metrekareye 21 mm yağış düştü.

Kar yağışından etkilenen bölgelerin başında ise Ekinözü ve Nurhak ilçeleri geldi. Karadede Yaylası’nda gezintiye çıkan 2 kişi, mahsur kaldı. Araçları çamura saplanan vatandaşların yardımına Doğu Akdeniz Arama Kurtarma Derneği (DAKUD) ve Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 2 saatlik çalışması ile kurtarıldı. Nurhak-Elbistan ve Elbistan-Göksun yolunda etkili olan kar nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Karayolları 58. Şube Şefliği ekipleri, sorumluluk sahasındaki yollarda 24 saat teyakkuzda bekledi. Elbistan’ı çevre il ve ilçelere bağlayan karayollarında ciddi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, bölgede kar yağışının, haftanın ilk gününe kadar etkili olacağı tahmininde bulundu.


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