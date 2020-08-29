İlçe Jandarma Komutanı Sinan Sert, binbaşılığa terfi etti

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ağustos ayı olağan toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler ile general ve amirallerden görev süresi bir yıl uzatılacakların durumları görüşülerek karara bağlandı. Üst düzey subayların yanı sıra subay-astsubay ve uzman erbaşların da terfi ve rütbe yükselmeleri 30 Ağustos 2020 tarihi itibariyle gerçekleştirildi.

Rütbe ve terfi heyecanı Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’nda da yaşandı. Yüzbaşı rütbesiyle yaklaşık 3 yıl önce Elbistan İlçe Jandarma Komutanı olarak göreve başlayan Sinan Sert, 30 Ağustos 2020 itibariyle binbaşılığa terfi etti.