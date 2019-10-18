İlçe İdare Kurulu ve muhtar-vatandaş buluşma toplantısı yapıldı

Elbistan’da muhtarlarla vatandaşların sorunlarını dinlemek, çözüm önerilerini görüşmek amacıyla başlatılan İlçe İdare Kurulu ile Muhtar ve Vatandaşla Buluşma toplantıları, Çalış Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Çalış Mahallesi Konukevi’nde, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir başkanlığındaki 2 ayrı toplantıya kurum müdürleri ve amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda, mahalle muhtarları ile vatandaşların talep ve sorunları görüşüldü. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, söz konusu taleplerin gereği için ilgili kurum amir ve müdürlerine talimat verdi.

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