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İlçe genelindeki okullar tatil edildi

Elbistan’da gece saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ilçe genelindeki okullar bugün tatil edildi.

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İlçe genelindeki okullar tatil edildi
 Elbistan’da gece saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ilçe genelindeki okullar bugün tatil edildi.

Türkiye genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verilen yerleşim alanlarına Elbistan’da dahil oldu. Elbistan Kaymakamlığı, ilçe genelindeki okulların 14 Aralık 2016 Çarşamba günü tatil edildiğini duyurdu. 

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İ.Emin.Dnmz 1 hafta önce

Bence 15 Aralık 2016 Perşembe Günüde Tatil Edilmelidir.

Bu Kadar Kara Öğrencilerin Dayanması Veyattan Hastaların Dayanması Zor Olacaktır.

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Kral 1 hafta önce

Bence yarında tatil olmali

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Elbistan 1 hafta önce

Okullar tatil olacak kadar kar yok memlekette

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patyo 1 hafta önce

oley oley oley

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İrem 1 hafta önce

Bence yarın da.tatil olmali

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Mehmet kul 1 hafta önce

Tüh bu gün matematik dersimiz vardi

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Boşver 1 hafta önce

Ne güzel kar yagdı

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ali özdemir 1 hafta önce

köy yollarını ve ısınma şartlarını da düşününce çok yerinde ve doğru bir karar olmuş.kar yağışı yanında fırtına da çok etkili bu günlerde.

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