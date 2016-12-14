Türkiye genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verilen yerleşim alanlarına Elbistan’da dahil oldu. Elbistan Kaymakamlığı, ilçe genelindeki okulların 14 Aralık 2016 Çarşamba günü tatil edildiğini duyurdu.
İlçe genelindeki okullar tatil edildi
Elbistan’da gece saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ilçe genelindeki okullar bugün tatil edildi.
14 Aralık 2016 Çarşamba 07:35
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Türkiye genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verilen yerleşim alanlarına Elbistan’da dahil oldu. Elbistan Kaymakamlığı, ilçe genelindeki okulların 14 Aralık 2016 Çarşamba günü tatil edildiğini duyurdu.
Bence 15 Aralık 2016 Perşembe Günüde Tatil Edilmelidir.
Bu Kadar Kara Öğrencilerin Dayanması Veyattan Hastaların Dayanması Zor Olacaktır.