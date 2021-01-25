İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak: “Elbistan’a hizmet etmek için geldik”

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdür Yardımcısı iken Elbistan İlçe Müdürü olarak atanan İhsan Kıvrak, kentteki mesaisine başladı.

Elbistan’ın güvenlik ve asayişini en iyi şekilde sağlamak için tüm personelleri ile birlikte azami gayret içinde olacaklarını belirten İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, halkın huzur ve güvenliğinin kendileri için esas olduğuna vurgu yaptı.

İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, “Bizler huzuru sağlamakla yükümlü olduğumuz görevimizde, ülkenin her yerinde olduğu gibi burada da üzerimize düşeni yapacağız. Polisin sorumluluğundaki hizmetleri daha üst seviyeye çıkaracağız. Kurumlarımızla üst düzey koordine ile çalışacağız. Tüm çalışmalarımız vatandaş odaklı gerçekleştirilecek. Bir yerde sorun görürsek o sorunun kaynağını bulup; görev ve yetkilerimiz dahilinde elimizden gelenin en iyisini yaparak konuyu çözüme kavuşturacağız. Vatandaşımıza yardımcı olacağız. Biz buraya hizmet etmeye geldik. Elbistan’ımızda daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.