İlahiyatçı-yazar Bulut, öğrencilerle buluştu

Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda gerçekleşen programda, öğrencilere “Gözümün Nuru Namaz” konulu konferans veren yazar Ahmet Bulut, sunumu, üslubu ve etkili örnekleriyle öğrencilerin büyük beğenisini kazandı. Öğrencilere namazın Müslüman için öneminden, namaz bilincinden ve namaza devam etmenin gerekliliğinden bahseden Ahmet Bulut, toplum, sosyal ve günlük yaşam anlamında da öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.

“Biz tüm yurdu geziyoruz, konferanslar veriyoruz. Bir kardeşimizin bile namazla buluşması tüm yorgunluğumuzu alıyor. Namaz cennetin anahtarı, müminin miracı, ruhun gıdasıdır. Cenabı Allah, kullarına namaza gelin kurtulun diye günde beş sefer çağrıda bulunuyor. Bu çağrıyı reddedince kimi reddetmiş oluyoruz, hiç düşündünüz mü? Kurtuluşumuzun anahtarı namazdır, imandır” şeklinde sözlerine devam eden yazar Ahmet Bulut, konferans bitiminde öğrencilerin kitaplarını imzaladı.





