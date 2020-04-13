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İlaçlama makinesine kapılan çocuk, yaşama tutunamadı

Elbistan’da, tarla ilaçlama makinesinin şaftına kapılan 9 yaşındaki çocuk, ağır yaralı olarak sevk edildiği Kahramanmaraş’ta yaşamını yitirdi.

İlaçlama makinesine kapılan çocuk, yaşama tutunamadı
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Olay, ilçeye bağlı İğde Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede çiftçilik yapan baba Burak Kodaz, tarlasını ilaçlamak üzere hazırladığı makineyi denemek istedi. Baba Kodaz, evin önündeki boş alanda traktöre bağladığı makineyi çalıştırdı. Bu sırada 9 yaşındaki oğlu Kağan Dursun Kodaz, elini makine ile traktör arasındaki hızla dönen şafta kaptırdı. Ağır yaralanan talihsiz çocuk, babası tarafından otomobille Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastaneye geldiğinde kalbi duran çocuğa acil serviste müdahalede bulunuldu. Kalbi tekrar çalıştırılan küçük Kağan, durumunun ağır olması nedeniyle ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Burada doktorların tüm çabasına rağmen hayata tutunamayan talihsiz çocuk, yaşamını yitirdi.

Küçük çocuğun ölüm haberini alan aile fertleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.


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