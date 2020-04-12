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İlaçlama makinesine kapılan çocuk ağır yaralandı

Elbistan’da, tarla ilaçlama makinesinin şaftına kapılan 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

İlaçlama makinesine kapılan çocuk ağır yaralandı
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Elbistan’da, tarla ilaçlama makinesinin şaftına kapılan 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı İğde Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede çiftçilik yapan baba B.K., tarlasını ilaçlamak üzere hazırladığı makineyi denemek istedi. Baba B.K., evin önündeki boş alanda traktöre bağladığı makineyi çalıştırdı. Bu sırada 9 yaşındaki oğlu K.D.K., kıyafetini makine ile traktör arasındaki şafta kapıldı. Ağır yaralanan talihsiz çocuk, babası tarafından otomobille Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastaneye geldiğinde kalbi duran K.D.K.’ya acil serviste müdahalede bulunuldu. Kalbi tekrar çalıştırılan K.D.K., durumunun ağır olması nedeniyle ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.


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Ilhan Duisbura 4 saat önce

Rabbim sifa versin,InsAllah iyilesir be kederli ailesine sabir versin.

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Osman OTLUTEPE 2 saat önce

Cok buyuk gecmis olsun Allahim sifasini verir insAllah

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Lütfiye Ç. 2 saat önce

Büyük geçmiş olsun, inşa'Allah yaşama tutunmuştur İnşa'Allah...

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