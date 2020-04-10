İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nden koronavirüsle ilgili yeni tedbirler

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında toplandı. Toplantı sonucunda, koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacı ile alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbir alındı.

Bu kapsamda; 20 yaş altı gebe ve lohusalar ile ebeveynlerinden en az biri eşliğinde bebek veya çocuğun bağlı bulunduğu aile hekimliği birimine gidebilecek. Aile hekimleri, kendilerine bağlı hassas nüfus (yatağa bağımlı, mental retarde, kronik hastalık) öncelikli olmak üzere kendilerine kayıtlı tüm ailelere, Kovid-19 konusunda eğitim ve bilgilendirme yapacak. Aile hekimleri, bu konuda ilçe sağlık müdürlüklerince gönderilen afiş/broşür ve benzerlerinin ailelere ulaştırılmasına, ailelerin sağlık durumlarının izlenmesine, kendini koruma ve sağlık kuruluşuna hangi hallerde müracaat edilmesi gerektiği ile ilgili bilgilendirmelerde bulunacak.

Mezarlıklarda zabıta ve/veya güvenlik görevlisi bulundurulacak. Cenaze namazı esnasında ve defin işlemlerinde sosyal mesafenin korunması için gereken tedbirler alınacak. Defin işlemlerine katılanlar da maske takacak. Sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların ihtiyaç olması halinde, kişinin kendisi gelmeden aile hekimlerine müracaat etmesi durumunda aile hekimlerince reçete düzenlenme konusunda gerekli kolaylık sağlanacak. Görevi gereği evine gidemeyen sağlık personelinin sokağa çıkma yasağı ve zaruri hali bulunan aile fertlerinin, ihtiyaçları vefa destek hizmetleri kapsamında karşılanacak.

01.01.2000 sonrası doğmuş olmakla beraber otizm, ağır mental retardasyon, down sendorumu gibi tanısı konulmuş “Özel Gereksinimi” olan çocuk ve gençlerin, ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeler yanında bulundurmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile sokağa çıkmalarına ve il içinde araçla seyahat etmelerine müsaade edilecek.

Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği idari işlem yapılacak.