banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nden koronavirüsle ilgili yeni tedbirler

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında aile hekimleri ve cenaze defin işlemleri ile ilgili yeni kararlar aldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nden koronavirüsle ilgili yeni tedbirler
Balik Dunyasi Reklam
banner43

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında toplandı. Toplantı sonucunda, koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacı ile alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbir alındı.

Bu kapsamda; 20 yaş altı gebe ve lohusalar ile ebeveynlerinden en az biri eşliğinde bebek veya çocuğun bağlı bulunduğu aile hekimliği birimine gidebilecek. Aile hekimleri, kendilerine bağlı hassas nüfus (yatağa bağımlı, mental retarde, kronik hastalık) öncelikli olmak üzere kendilerine kayıtlı tüm ailelere, Kovid-19 konusunda eğitim ve bilgilendirme yapacak. Aile hekimleri, bu konuda ilçe sağlık müdürlüklerince gönderilen afiş/broşür ve benzerlerinin ailelere ulaştırılmasına, ailelerin sağlık durumlarının izlenmesine, kendini koruma ve sağlık kuruluşuna hangi hallerde müracaat edilmesi gerektiği ile ilgili bilgilendirmelerde bulunacak.

Mezarlıklarda zabıta ve/veya güvenlik görevlisi bulundurulacak. Cenaze namazı esnasında ve defin işlemlerinde sosyal mesafenin korunması için gereken tedbirler alınacak. Defin işlemlerine katılanlar da maske takacak. Sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların ihtiyaç olması halinde, kişinin kendisi gelmeden aile hekimlerine müracaat etmesi durumunda aile hekimlerince reçete düzenlenme konusunda gerekli kolaylık sağlanacak. Görevi gereği evine gidemeyen sağlık personelinin sokağa çıkma yasağı ve zaruri hali bulunan aile fertlerinin, ihtiyaçları vefa destek hizmetleri kapsamında karşılanacak.

01.01.2000 sonrası doğmuş olmakla beraber otizm, ağır mental retardasyon, down sendorumu gibi tanısı konulmuş “Özel Gereksinimi” olan çocuk ve gençlerin, ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeler yanında bulundurmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile sokağa çıkmalarına ve il içinde araçla seyahat etmelerine müsaade edilecek.

Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği idari işlem yapılacak.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nden Koronavirüsle Ilgili Yeni Tedbirler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.