İl Sağlık Müdürü Öksüz, Elbistan’da Kalp Merkezi çalışmalarını inceledi

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nün verdiği onayla birlikte Elbistan Devlet Hastanesi’nin ‘Kalp Merkezi’ olarak faaliyet göstermesi için çalışmalar başladı. Elbistan’a kazandırılan bu önemli sağlık hizmeti kapsamında yaklaşık 10 milyon TL’lik bir yatırım yapılacak. Kalp Merkezi, anjiyo ünitesi, anjiyografi cihazı kurulu katater laboratuarı, ikinci seviye koroner yoğun bakım servisi, üçüncü seviye en az 5 yataklı bir izolasyon odası, kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım servisi ve 2 adet kalp damar cerrahisi ameliyathanesini bünyesinde barındıracak. Kalp Merkezi’nin açılmasıyla birlikte, il içi ya da il dışı sevkler, yok denecek kadar azalacak. Çevre ilçelerin de bu önemli sağlık hizmetinden faydalanması ile birlikte Elbistan, önemli bir sağlık merkezi konumuna gelecek.

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Ali Nuri Öksüz, bu çerçevede Elbistan Devlet Hastanesini ziyaret etti. Hastanede koronavirüsle mücadele kapsamında verilen sağlık hizmetleri hakkında Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım ve yöneticilerden güncel bilgileri alan Öksüz, daha sonra beraberindeki heyetle Elbistan Devlet Hastanesi bünyesine yapılacak olan içerisinde koroner anjiyografi ünitesi, koroner yoğun bakım, KVC ameliyathanesi ve KVC yoğun bakım ünitelerinin bulunacağı tam donanımlı Kalp Merkezi için yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Öksüz’e, ziyarette Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op.Dr. Eyüp Mehmet Pircanoğlu, Personel Hizmetleri Başkanı Mehmet Yılmaz, Destek Hizmetleri Başkanı İbrahim Palabıyık ve hastane yöneticileri eşlik etti.



