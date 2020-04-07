İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı

İl Pandemi Planı çerçevesinde oluşturulan İl Koordinasyon Kurulu’nca, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapılması gereken çalışmalar ve alınan kararların değerlendirildiği toplantıda, Kahramanmaraş'ta uygulanacak ek tedbirler masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca, il genelindeki sağlık kuruluşlarıyla ilgili koordinasyonun sağlanması, özel ve kamu hastaneleri arasındaki koordinenin ve işbirliğinin en üst seviyeye çıkarılması, aile hekimlerine ekipman ve personel desteği ile bu sürece daha aktif bir şekilde katılımı değerlendirildi.

Ayrıca, Pandemi Kurulu iletişim stratejisinin iyileştirilmesi, pandemi ile ilgili eğitimler, kamu ve özel sektörün sağlık sistemine ve çalışanlarına yönelik katkılarının yönetimi, test sayılarının artırılmasına yönelik tedbirler, geçici barınma merkezinde alınacak önlem ve tedbirler, kışla ve cezaevlerinde tedbirlerin üst seviyeye çıkarılması, ihtiyaç olması halinde il genelinde hizmet veren yurtların sağlık personeli ve hastalar için kullandırılması ve tüm ilgili kurumların özel pandemi planlarının hazır olması, gıda ve tedarik zincirinin devamı gibi konular ele alındı.