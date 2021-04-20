İl Müftüsü Tekin’den aşı çağrısı

Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin, dinin maksatlarından birinin de sağlığın korunması olduğuna değinerek, “Aşı yaptırmak orucu bozmaz. Aşı sırası gelen kardeşlerimiz mutlaka aşısını yaptırmalı” diye konuştu.

Salgınla mücadele herkesin üzerine düşeni tam olarak yapması gerektiğine vurgu yapan Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin, “Bir yerde yangın olduğu zaman insanlar bir şey düşünmeden o yangını söndürmeye çalışır. Bu Ramazan diğer Ramazanlara benzemiyor. Bir yangın var. Şu anda günde ortalama 300 kişi virüsten dolayı yaşamını yitiriyor. Ben aşımı yaptırdım. Aşı yaptırmak orucu bozmaz. Aşı sırası gelen kardeşlerimiz mutlaka aşısını yaptırmalı. Dinin maksatlarından bir tanesi de sağlığın korunmasıdır. İslam’ın ruhu insanlığın nefsini muhafaza etmektir. Buda sağlıkla olacak. Cenabı Allah, ‘Eğer bilmiyorsanız işi uzmanına götürün’ buyuruyor. Bugün uzman doktorlarımız, ‘Aşılarınızı yaptırın’ diyor. Bu aynen bir müftünün fetva vermesi gibidir” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayındaki yardımlaşma ve dayanışmaya da dikkat çeken Müftü Tekin, “2021 yılı fitremiz 28 TL olarak belirlendi. Bu fitre ve zekâtta şuna dikkat etmemiz lazım; önce yakın akraba. Daha sonra uzak akraba. Ondan sonra yakın komşu, sonra uzak komşu. Bu esaslar çok önemli. Gelin seferber olalım ve hiçbir insanımız aç kalmasın. Sizin elinizden bir şey gelmiyorsa bize bildirin. Müftülüğümüze telefon açsınlar ve ‘şu yerde muhtaç bir insan var’ desinler. Biz hemen onun yardımına koşarız” şeklinde konuştu.