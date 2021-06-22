İl Müdürü Boz, gençlerle birlikte mahalle maçına çıktı

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Kızılcaoba Sporlu gençlerin dostluk maçında saha çıktı. Kızılcaoba Sporlu gençler, kurdukları takımlarla oynadıkları mahalle maçlarını, Elbistan Gençlik Merkezi’ndeki halı sahaya taşıdı. Futbol coşkularını Elbistan Gençlik Merkezi’nde sahaya yansıtan gençler, sosyal medyadan Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemiz Boz’u da davet etti. Gençlerin bu isteğini kırmayan Boz, Elbistan’a gelerek dostluk maçında gençlerle birlikte top koşturdu. Diğer takımda ise Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Mevlüt Türkan yer aldı. Mahalle maçı kurallarının geçerli olduğu müsabakayı dostluk kazandı.

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, heyecanlı anların yaşandığı büyük mücadelede gençlerin enerjisine yetişmenin zor olduğunu belirterek bu zorlu mücadele sonunda kazananın yine dostluk olduğunu dile getirdi.

Karşılaşmanın sonucunda oyunculara madalya takdim edildi.