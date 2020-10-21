İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, Elbistan’da incelemelerde bulundu

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Elbistan’daki programına 5 ilçenin milli eğitim müdürü ile gerçekleştiği toplantı ile başladı. Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda 5 ilçedeki yüz yüze eğitimle ilgili çalışmalar ve planlamalar değerlendirildi. İlçe milli eğitim müdürleri, Yılmaz’a, pandemi sürecinde alınan tedbirler ve son durum hakkında bilgi aktardı.

Yılmaz, buradaki toplantının ardından ilçedeki okulları ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt’la birlikte Yunus Emre İlkokulu’nu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, okul idaresi, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek eğitim süreci hakkında bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulundu.











