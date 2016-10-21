İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

İl Koordinasyon Kurulu 2016 yılı 4. toplantısı, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, bölge müdürleri, yatırımcı kuruluş temsilcileri ve il müdürlerinin katılımıyla yapıldı.

2016 yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Vahdettin Özkan başkanlığında yapıldı. Toplantıya, Büyükşehir Belediye Temsilcisi, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, yatırımcı kuruluş temsilcileri ve daire müdürleri katıldı.

Toplantıda, önceki dönem gerçekleşmeleri, alınan kararlar, karşılaşılan güçlükler ve koordinasyonu gerektiren konuların değerlendirileceğini ifade eden Vali Özkan, “2016 yılı 3. dönem sonunda 276 toplam projenin olduğunu ve bunların parasal değerinin 6 milyar 376 milyon olduğunu tabloda anlaşılmaktadır. Bunların ağırlıklı olarak tarım, eğitim ve ulaştırma sektöründe olduğunu görüyoruz. Yüzde 64’lük bir harcama söz konusu. 276 projeden tamamlanan, devam eden, ihale aşamasında olan ve başlanılmayan projeler bulunuyor. Başlanılmayan 45 projede yaşanan sorunları belirleyerek ortadan kaldırma yönünde gerekli çalışmaları yapacağız. Şu ana kadar yaptıkları ve yapacakları çalışmalarından dolayı tüm kamu kuruluşlarımıza, Bakanlık temsilcilerimize, Kaymakamlarımıza ve Belediye Başkanlıklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.