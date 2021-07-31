İl genelindeki ormanlara girişlere kısıtlama

Ülkemizin sahil kesimleri başta olmak üzere Kahramanmaraş'ta da görülen yangınların ardından, yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle il genelindeki ormanlık alanlara girişlere 30 Temmuz ile 31 Ağustos tarihleri arasında kısıtlama getirildi.

Son günlerde peş peşe yaşanan orman yangınlarında çok sayıda alan yanarak küle döndü. Ormanın kahramanları havadan ve karadan büyük bir özveri ile yangınlara müdahale ederken, 28-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında toplam 85 adet orman yangınının 74 tanesi kontrol altına alındı. Artan yangınlar sonrasında birçok ilde ormanlık alanlara girişlere kısıtlamalar getirildi. Kahramanmaraş da ormanlık alanlara kısıtlama getirilen illerden biri oldu.

Kahramanmaraş Valiliği, orman yangınları ile mücadele kapsamında uygulanacak tedbirlere ilişkin karar aldı. Alınan kararda, "Meteoroloji müdürlüğünden alınan hava tahmini raporlarında sıcaklık değerlerinin artacağı belirtildiğinden, önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek 30 Temmuz 2021 tarihi ile 31 Ağustos 2021 tarihlerine kadar geçici olarak ormanlık alanlarda yaşanabilecek orman yangınlarına karşı 5442 sayılı il idare kanununun 11'inci maddesi c fıkrası gereğince, kaymakamlıklarca belirlenen ve haritalandırılan mutat vasıtalarla en geniş şekilde belirlenen tescilli piknik yerleri ve mesire alanları hariç, mangal semaver ve ateş yakılmasına müsaade edilmemesi ve kolluk kuvvetleri ve avcı çobanların ateş yakmasını önlemesi için kontrollerin yapılmasına ve alınan karara göre idari yaptırımların kaymakamlıklarca uygulanması kararı alındı” ifadelerine yer verildi.