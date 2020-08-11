Elbistan’da Şardağı devlet avlağının ava kapatıldığının bilgisini veren Av Komisyonu Doğu Akdeniz Bölge Temsilcisi Ali Haydar Doğan, “İlimiz genelindeki, avlanma sahaları belirlendi. 2020-2021 av döneminde ülke genelinde geçerli olmak üzere avcılıkla ilgili usul ve esaslar, geçtiğimiz günlerde yapılan Merkez Av Komisyonu toplantısı ile tespit edilmişti. Bugün de Kahramanmaraş ili genelindeki ava açık ve kapalı bölgelerin sınırları belli oldu. Alınan karara göre, bıldırcın ve üveyik avı 22 Ağustos’ta, kınalı keklik avı 17 Ekim’de, tavşan avı 17 Ekim’de ve domuz avı ise 22 Ağustos itibariyle başlayacaktır. Şardağı devlet avlağı, her türlü ava kapatılmıştır. Tüm avcılarımıza duyurulur” dedi.
İl genelindeki ava açık ve kapalı alanlar belli oldu
Av Komisyonu Doğu Akdeniz Bölge Temsilcisi Ali Haydar Doğan, 2020-2021 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu (MAK) toplantısı sonrasında il genelindeki ava açık ve kapalı alanların belli olduğunu söyledi.
11 Ağustos 2020 Salı 17:19
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