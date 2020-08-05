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İl genelinde taziye ziyaretleri yasaklandı

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında il genelinde taziye ziyaretlerini yasakladı.

İl genelinde taziye ziyaretleri yasaklandı
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Sosyal izolasyonu temin etmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ek tedbirler alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında, kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesinin elzem olduğu vurgulanan toplantıda, il genelinde taziye ziyaretlerinin yasaklandığı bildirildi.

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı kararda, "Toplu taziye geleneğinin olduğu ilimizde; taziye evlerinde, evlerde ve açık-kapalı alanlarda, taziye yapılmamasına, ayrıca bu hususa ilişkin cami ve belediye hoparlörleri ile kolluk araçlarından ilçelerimizde günde en az 1 kez 'Kıymetli hemşerilerimiz, salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının taziyelerden daha fazla yayıldığı anlaşılmıştır. Taziyelerimizin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı alınmıştır. Cenabı Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin' şeklinde anons edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.


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İl Genelinde Taziye Ziyaretleri Yasaklandı
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Mustafa Küçük 1 gün önce

Sayın valim mümkünse hemen şimdi şu an düğünleri de yasaklıyalım en çok düğünlerde virüs bulaşıyor

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hacı 1 gün önce

Bu camii hoparlörleri ve kolluk güçleri araçlarından anons meselesi çok mühim ! Çünkü : çok saygıdeğer ve çok duyarlı halkımız ; yapılan anonslarla uyarılara titizlikle uyacağından asla kuşkum yoktur ! Kendi sağlığı ve çevresindekilerin sağlığı hususunda böylesine duyarlı vatandaşlarımız varken, salgının yayılacağına asla ihtimal vermiyorum ! Her vatandaşımız, çok büyük bir uyum ve kararlılık içerisinde kuralları tam anlamıyla uygulamaktadır. Böyle bir çevrede yaşıyor olmaktan çok mutluyum ! Şu ana kadar " bir denileni, iki etmemiş " bir halkımız var ! Anonslarınızı büyük bir saygıyla beklemekteyiz ! Siz anons ediniz, biz derhal uyarız !

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hakan 1 gün önce

taziyeden ne olur hastanelerden düğünlerden pikniklerden uzak durulsun

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Vatandaş 1 gün önce

Vali taziyeyi yasaklayacağına asker gönderme düğün merasimi piknikleri yasaklasın hafta sonu fırnızı görseydiniz virüs ordaydı

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duyarlı 1 gün önce

düğünlerde yasaklansın çarşıda maskesiz kimse olmasın banka kuyruklarına dikkat edilsin yeterli

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Vatandaş 1 gün önce

Böyle tedbirler istiyoz sıkı tedbir olsun yasaklar olsun dugunleride

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Vatandaş 1 gün önce

Düğünler maskesiz iç içe oynamalar asıl virüs ordan yayılıyor

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Vatandas 1 gün önce

Dugunler asker yemekleri kinalar yasaklansin yapilan dugunler denetlensin dugun basinda uyari yapiliyor fakat sonra halay hediye ediliyor kendi gozumle gordum damada hediyemiz olsun deyip halay hediye ettiklerini yasaklanmiyorsa denetlensin iyiye gitmiyoruz

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