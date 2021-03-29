İl genelinde aşı olan kişi sayısı 160 bini geçti

Sağlık Bakanlığının "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan aşılama sayılarına göre, birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı yaklaşık olarak 8,5 milyonu aştı. oldu. İkinci doz aşıyı yaptıran yaklaşık 6,7 milyon kişiyle toplam aşılanan kişi sayısı 15 milyonu geçti. Kahramanmaraş genelinde ise 1.doz aşı yapılan kişi sayısı 91 bin 26 oldu. İkinci doz aşı ise 70 bine yaklaştı. Böylece Kahramanmaraş’ta aşı olan kişi sayısı 160 bin 773 olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin tamamında olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşlerinin yanı sıra bazı risk gruplarının da aşılama programına dahil edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu paylaşımında, "Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi. Risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, Down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.