İl genelinde 267 bin 500 doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziranda Türkiye'ye 30 milyon doz Biontech aşısı geleceğini söyledi. Temmuz, ağustos, eylül ayları için de ciddi miktarda anlaşma yapıldığını belirten Bakan Koca, eylüle kadar toplamda 90 milyon dozu aşan aşının teslim edileceğini vurguladı.

Bakan Koca, bu hafta içinde Çin'den de 10 milyon dozun üzerinde Sinovac aşısının geleceğini söyledi. Aşı takvimindeki hedefin haziran ayı sonunda 18-20 yaş üstü herkesin aşıya erişimini sağlamak olduğunu söyleyen Koca, haziran ve temmuz aylarında yapılacak aşılarla birlikte, Türkiye'de toplumsal bağışıklığın yaz aylarında yakalanabileceğini de belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşıda faz 3 çalışmasının haziran ayı başında başlayabileceğini söyledi. Aşının ağustos ya da eylülde hazır olabileceğine dikkat çekti.

Türkiye’de uygulanan Covid-19 aşısı da 26 milyon 514 doza ulaştı. 15 milyondan fazla kişi birinci doz aşı vurulurken ikinci doz uygulanan kişi sayısı da 11 milyon 300 bini geçti.

Kahramanmaraş’ta ise toplam 267 bin 566 doz aşı yapıldı. Bunlardan 152 bini birinci doz, 115 bin 500’den fazlası da ikinci dozdan oluşuyor.