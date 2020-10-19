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İl genelinde 17 projeye hibe desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), il genelinde 17 projeye destek verecek.

İl genelinde 17 projeye hibe desteği
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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri 9. Başvuru Çağrısı 1. Grup sonuçlarının belli olduğunu söyledi.

Bu kapsamda destek almaya hak kazanan 1.049 projeye 243 milyon lira hibe sağlanacağını belirten Bakan Pakdemirli, “AB standartlarında üretim ve işleme tesislerinin kurulmasına ve modernizasyonuna yüzde 40 ila yüzde 50 arasında hibe desteği sağlıyoruz. Bu bağlamda TKDK’nın uyguladığı IPARD II Programı çerçevesinde 9. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında uygun bulunan projelerin 1. grup sonuçları belli oldu. 1.049 projenin 11’i Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar sektöründen, 1.038’i ise Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme sektöründen oluşuyor. Sağlanan hibe sayesinde 433 milyon TL tutarında yatırımın hayata geçirilmesini hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Tedbirinde Açıklanan Projelerin; 3 adedi süt üreten, 6 adedi kırmızı et üreten, 1 adedi kanatlı eti üreten, 1 adedi yumurta üreten işletme yatırımını kapsıyor. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri Kapsamında Açıklanan Projelerin ise; 783 adedi bitkisel üretim, işleme ve paketleme, 126 adedi arıcılık ve arı ürünleri üretim, işleme ve paketleme, 47 adedi zanaatkârlık ve katma değerli ürünler, 16 adedi kırsal turizm ve rekreasyon,  6 adedi su ürünleri yetiştiriciliği, 12 adedi makine parkları, 48 adedi de yenilenebilir enerji yatırımından oluşuyor” şeklinde bilgilendirmelerde bulundu.

Açıklanan listede, Kahramanmaraş’ta 17 projenin hibe desteği almaya hak kazandığı belirtildi.

 

 


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İl Genelinde 17 Projeye Hibe Desteği
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