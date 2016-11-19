İl Emniyet Müdürü İnci, Elbistan’da incelemelerde bulundu

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına getirilmesiyle yerine atanan Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci, ilçe gezilerine başladı. İl Emniyet Müdürü İnci’nin İlçe Emniyet Müdürlüklerini tanıma ve çalışmalar hakkında bilgi almak amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretlerin ilk durağı Elbistan oldu. İlçe Müdürlüğü binası bahçesinde İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol, rütbeli personel ve Elbistan Huzur ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Gürbüz tarafından karşılanan İnci, ilk olarak birim amirliklerini gezdi. Burada görevli personellerle görüşen İnci, daha sonra brifing salonuna geçti. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci’ye İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol tarafından ilçenin yapısı, asayiş olayları ve polis sorumluluk bölgesindeki diğer çalışmalara ilişkin olarak geniş kapsamlı brifing verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki incelemeleri öncesinde değerlendirme yapan Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, “Yaklaşık 20 gün önce Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü görevine başladıktan sonra ilçelerimizin mevcut durumunu görmek ve bilgi almak amacıyla ziyaretlerde bulunuyorum. Bu ziyaretlere Elbistan’dan başladık. Bölgedeki ilçeleri gezerek arkadaşları tanımak, hem fiziki konumu hem de ilçeleri tanımak amacıyla buradayız. Arkadaşlardan ilçeleri ile ilgili brfinglerini alıp çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.