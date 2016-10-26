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İl Emniyet Müdürü Doğan İnci oldu

Erzincan İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, son yayımlanan İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

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İl Emniyet Müdürü Doğan İnci oldu

Erzincan İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, son yayımlanan İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

l Emniyet Müdürleri Kararnamesi, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ise, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Emniyette yeni görevlendirmeler Resmi Gazete'de yayımlandı. İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi’ne göre 61 ilin Emniyet Müdürü değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 34 il emniyet müdürü merkeze alınırken, 24 il emniyet müdürü ile 2 daire başkanının yeri değiştirildi. İlk ataması yapılan il emniyet müdürü sayısı ise 37 oldu. İçişleri Bakanı onayıyla ise Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki 24 daire başkanı merkeze alınırken, ilk ataması yapılan daire başkanı sayısı ise 31 oldu.

Kararnameye göre, 2015 Ocak ayından bu yana Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Servet Yılmaz, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Yılmaz’ın yerine ise Erzincan İl Emniyet Müdürü Doğan İnci getirildi.

 

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ahmet ilhan 2 ay önce

hayırlı uğurlu olsun Allah yar ve yardımcınız olsun

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