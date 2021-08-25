Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Elbistan’ın yeni şehir mezarlığında çalışmalar başlıyor
Elbistan’ın yeni şehir mezarlığında çalışmalar...
Off-road Şenlikleri için geri sayım başladı
Off-road Şenlikleri için geri sayım...
Ekinözü’nde iyiliğin kapısı ‘Sosyal Market’ açıldı
Ekinözü’nde iyiliğin kapısı ‘Sosyal Market’...
Sonbaharı beklerken kavurucu sıcaklar geliyor
Sonbaharı beklerken kavurucu sıcaklar geliyor
Hizmet Alanı’nın satışı 3 ayrı parsel olarak gerçekleştirilecek
Hizmet Alanı’nın satışı 3 ayrı...
banner191
banner162

İl emniyet müdür yardımcısının kızı trafik kazasında hayatını kaybetti

Göksun ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Hatay İl Müdür Yardımcısı Nadir Örten’in 9 yaşındaki kızı hayatını kaybetti.

İl emniyet müdür yardımcısının kızı trafik kazasında hayatını kaybetti
banner167

Alınan bilgilere göre, Göksun-Pınarbaşı yolunun Tahirbey Mahallesi civarında yaşanan kazada, Göksun'dan Kayseri'ye giden Hatay İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Afrin Koordinatör Emniyet Müdürü Nadir Örten'in eşi Nadide Örten yönetimindeki 06 DV 5556 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile 9 yaşındaki kızı Zehra Nur Örten yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kızı, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan küçük Zehra Nur, ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi, ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
İl Emniyet Müdür Yardımcısının Kızı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti