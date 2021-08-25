İl emniyet müdür yardımcısının kızı trafik kazasında hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre, Göksun-Pınarbaşı yolunun Tahirbey Mahallesi civarında yaşanan kazada, Göksun'dan Kayseri'ye giden Hatay İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Afrin Koordinatör Emniyet Müdürü Nadir Örten'in eşi Nadide Örten yönetimindeki 06 DV 5556 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile 9 yaşındaki kızı Zehra Nur Örten yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kızı, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan küçük Zehra Nur, ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi, ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.