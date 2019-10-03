İl birinciliği ve ikinciliği Elbistan okullarının

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ülke genelindeki tüm imam hatip okulları arasında düzenlediği Kalite Takip Sistemi projesinde, Elbistan’daki okullar il birinciliği ve il ikinciliği derecesi elde ederek büyük bir başarıya imza attı. İl birincisi olan Elbistan Bahçelievler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile il ikinciliğini elde eden Elbistan Şehit Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu’nun ödülleri, Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen törenle verildi. Törene, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Din Öğretimi sorumlusu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz, İmam Hatip Lise ve Ortaokul müdürleri katıldı.

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Ekim, Kasım, Aralık, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, Kahramanmaraş’ta İmam Hatip okulları tarafından yapılan çalışmalar, eğitim ortamları ve fiziki imkânlar, öğretmenler ve eğitim yöneticileri, akademik gelişme ve üniversiteye hazırlık, mesleki gelişim, değerler eğitimi, bilim, sanat, spor, sosyal ve kültürel etkinlikler gibi kriterler, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyonlarca, Kahramanmaraş genelinde bulunan 52 okul değerlendirildi. Değerlendirme neticesinde il genelinde; Elbistan Bahçelievler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi il birincisi, Elbistan Şehit Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu il ikincisi, Dulkadiroğlu Hoca Ahmet Anadolu İmam Hatip lisesi il üçüncüsü, Onikişubat Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip ortaokulu il dördüncüsü, Dulkadiroğlu Hafız Ali Efendi İmam Hatip ortaokulu il beşincisi oldu.

Elbistan Bahçelievler Kız Anadolu İHL’nin birincilik ödülünü okul Müdürü Ayşegül Göçer ve Elbistan Şehit Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu ikincilik ödülünü okul müdürü Zekeriya Önat, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz’dan aldılar.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Kalite Takip Sistemi (KTS) uygulamalarında emeği geçen herkese teşekkür ederek başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Ödül töreninden sonra, Din Öğretimi sorumlusu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz’ın başkanlığında, İmam Hatip Lise ve Ortaokullarının çalışmalarının değerlendirildiği toplantı yapıldı.













