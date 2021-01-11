İkizpınar’dan yol genişletme teşekkürü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler İkizpınar grup yolunda genişletme çalışmalarını sürdürüyor. 7 kilometre uzunluğundaki arterde genişlik sebebiyle araç geçişlerinde yaşanan sorun ortadan kalkıyor. Arterin genişliği 5 metreden 8 metreye çıkartılarak çift yönlü araç trafiğine uygun hale getiriliyor.

Elbistan Belediyesi Meclis Üyesi Ali Demir, yol çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte İkizpınar başta olmak üzere bölgedeki mahallelerde yaşayanların, ulaşım konforunun artacağını söyledi.

Demir, “Bölgemizdeki mahalleler için büyük önem arz eden bu çalışmadan dolayı başta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e ve ekibine, belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz bu yol çalışmalarına ek olarak tarım ve hayvancılık açısından hemşerilerimize katkı sağlayacak yayla yollarının açılması için de yoğun gayret gösterdi. Bu desteklerinden dolayı da emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

İkizpınar Mahalle Muhtarı Kazım Edizer de, genişletilen güzergahın 1970’li yıllarda yapıldığına dikkati çekerek, “Toplam uzunluğu 7 kilometre olan bu yolun dar olması, ulaşımda aksamalara ve zorluklara neden oluyordu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarla birlikte yolumuzda bu olumsuzluklar tarih olacak. Ulaşım noktasında konforu da beraberinde getirecek çalışmadan dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e, Kuzey İlçeleri Daire Başkanı Cihan Çınar’a, Kuzey İlçeler Fen İşleri Müdürü Yunus Emre Derinöz’e ve ekibine, meclis üyelerimiz ile katkı sunan herkese mahallem adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.















