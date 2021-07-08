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İkizpınar-Kavaktepe yoluna sathi kaplama

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Elbistan’a bağlı İkizpınar ve Kavaktepe mahalleleri arasındaki 8 kilometrelik yolda sathi kaplama çalışmaları yapılıyor.

İkizpınar-Kavaktepe yoluna sathi kaplama
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 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde kırsal mahalle yollarında bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Afşin ve Elbistan’da bir dizi yol yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından, Afşin ilçesine bağlı Ortaklı Mahallesinde toplamda 4 kilometre uzunluğa sahip arterde asfalt öncesi altyapı iyileştirme çalışması sürdürülüyor. Altyapı iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede asfalt sathi kaplama çalışmalarına başlanılacak. Elbistan’da ise İkizpınar – Kavaktepe Mahallelerini birbirine bağlayan yaklaşık 8 kilometre uzunluğa sahip arterde asfalt sathi kaplama çalışmaları devam ediyor.

Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Şehir genelinde ulaşım ağını güçlendirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda, Afşin ve Elbistan ilçelerimizde yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyoruz. Tüm araç ve personelimizle ilçe ve mahalle yollarında ulaşım konforunu artırmak için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” ifadelerine yer verildi.

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İkizpınarKavaktepe Yoluna Sathi Kaplama