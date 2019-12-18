İki termik santral arasında kalan mahalle halkı taşınmak istiyor

1984 yılında üretime başlayan Afşin-Elbistan A Termik Santrali ile 2004 yılında faaliyete geçen Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin arasında kalan Çoğulhan Mahallesi’nin sakinleri, hava kirliliği ve zehirli gazlar nedeniyle nüfusu 10 bin civarından 1100’e düşen mahallelerinin taşınmasını istediler.

Çoğulhan Mahallesi muhtarı Kadir Sönmez, iki santral arasında sıkışıp kaldıklarını ifade ederek, "Mahallemizin nüfusu 10 bin civarındaydı, şimdi ise bin 100'e düştü. A ve B Termik Santrali'nin arasında sıkıştığımızdan dolayı hastalıklar çoğaldı bölgemizde. Külden dolayı vatandaşımız göç etti. Mahallemizin başka bir yere taşınmasını istiyoruz. Mahallemizin kalkacağı sözü verilmişti bize. Belediye başkanımız da mahallenin kalkması ve taşınması için çaba gösteriyor. Ben, 27 yaşında oğlumu kaybettim kanser hastalığından. Yıllardan beri burası kül atıyor. Yetkililerimizden verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz” dedi.

Uzun süre Çoğulhan Mahallesi’nde ikamet eden ancak bir süre önce ilçe merkezine taşınan Yusuf Korkmaz da, kanser hastalığının arttığına dikkati çekerek, “Evi mecbur taşıdım. İki katlı evim, arazim, traktörüm var, hepsini bırakıp gittik. Ankara’ya doktora gidince Elbistan’dan mı geliyorsun diye soruyorlar. Kanser hastalığı çok fazla” şeklinde konuştu.

Ahmet Tatar isimli mahalle sakini ise, santralden çevreye yayılan külün son dönemde daha da arttığını belirtti.



