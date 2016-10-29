İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Elbistan’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda yaşanan trafik kazasında, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Pınarbaşı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı istikametinden şehir merkezine doğru seyir halinde olan 46 VG 314 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 46 EP 034 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan Eşref Ünal, Metin Arığ, Barış Ergişi ve Tahir Sarı yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis’e ait ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Her iki otomobilde büyük çaplı maddi hasarın yaşandığı kazada, araçlardaki gaz sızıntısı ihtimaline karşın itfaiye ekipleri güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçlar, trafik polislerinin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından çekici ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



