Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Elbistan’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda yaşanan trafik kazasında, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Bu haber kez okundu.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Elbistan’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda yaşanan trafik kazasında, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Pınarbaşı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı istikametinden şehir merkezine doğru seyir halinde olan 46 VG 314 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 46 EP 034 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan Eşref Ünal, Metin Arığ, Barış Ergişi ve Tahir Sarı yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis’e ait ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Her iki otomobilde büyük çaplı maddi hasarın yaşandığı kazada, araçlardaki gaz sızıntısı ihtimaline karşın itfaiye ekipleri güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçlar, trafik polislerinin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından çekici ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. 

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Trafik 2 ay önce

Sürmeyi ögrenecek

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
sosyal 2 ay önce

öğretmenimiz eşref ünalın durmu nasıl iyimi

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
8-a 2 ay önce @sosyal

iyidir ayağında sorun varmış sadece

Beğenmedim! (0)

banner27

banner29